Бразильский боец UFC Карлос Пратес прокомментировал драку с участием Усмана Нурмагомедова и Мераба Двалишвили, которая произошла в гостинице в Абу-Даби.

«Сложно говорить об этом, потому что речь идёт об уличной драке. В уличных драках нет правил. Например, ты подрался с моим тренером и избил его. А спустя несколько месяцев я встречаю тебя в США, на каком-нибудь турнире UFC или другом мероприятии. Конечно, я вместе с друзьями изобью тебя, скорее всего, мои друзья тоже мне помогут. Это уличная драка… Я никогда так не поступаю. Но это уличная драка, никаких правил нет», — сказал Пратес в интервью журналисту Ариэлю Хельвани на YouTube-канале.

Конфликт начался после столкновения Мераба Двалишвили с Ахмедом Гаджимагомедовым — другом семьи Нурмагомедовых. Инцидент произошёл на турнире Real American Freestyle в Грузии в июле. Гаджимагомедов предъявил претензии Двалишвили из-за его высказываний об Умаре Нурмагомедове, после чего грузинский боец дал ему пощёчину. Ситуацию остановили сотрудники службы безопасности.

Позднее Усман Нурмагомедов и его окружение вступили в конфликт с Двалишвили и его другом Сабой Лазишвили в гостинице в Абу-Даби. Действия российского бойца вызвали критику.