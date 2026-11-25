Жена Петра Яна поделилась фотографиями с мужем и детьми с турнира UFC 333

Юлия, жена чемпиона UFC в легчайшем весе соотечественника Петра Яна, опубликовала фотографии с мужем и детьми, сделанные во время турнира UFC 333 в Абу-Даби, ОАЭ, в октябре этого года.

В соглавном бою на турнире UFC 333 россиянин победил единогласным решением судей (48-47, 48-47, 48-47) экс-чемпиона организации в категории до 61 кг грузина Мераба Двалишвили.

Фото: Из личного архива Юлии Ян

Фото: Из личного архива Юлии Ян

Фото: Из личного архива Юлии Ян

Мераб и Пётр уже провели три поединка. В первом бою, который прошёл в марте 2023 года, победу одержал грузинский атлет. В реванше, состоявшемся в декабре 2025 года, поединок выиграл Пётр Ян. В третьем бою, который прошёл в октябре 2026 года, взял верх также российский спортсмен.