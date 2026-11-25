Чемпион UFC Ислам Махачев и непобеждённый российский боец лёгкого веса Магомед Зайнуков, известный как Чанко, вернулись к совместным тренировкам. Видео с занятия появилось в социальных сетях.

17 января на турнире UFC Fight Night 296 в Далласе Магомед встретится с непобеждённым перуанцем Пьеро Гуайлупо.

Зайнуков — двукратный чемпион мира по тайскому боксу среди любителей, чемпион Европы, многократный чемпион России, шестикратный чемпион Дагестана. В качестве профессионального бойца ММА Чанко дебютировал в феврале 2021 года на турнире EFC Eagle Fighting Championship: Selection, где нокаутировал Рамиза Исмаилова. Спортсмен имеет на своём счету девять побед и ни одного поражения.