Бывший чемпион UFC Майкл Биспинг считает, что Иржи Прохазке необходимо исправить ошибки в защите после поражения нокаутом от Навахо Стирлинга на турнире UFC в Катаре.

Поединок состоялся 21 ноября и возглавил турнир UFC Fight Night 294 в Дохе. Стирлинг нокаутировал Прохазку во втором раунде. Ранее в этом году чех также проиграл нокаутом Карлосу Ульбергу. Шесть из семи проигранных боёв в профессиональной карьере Прохазки завершились досрочно.

«Послушайте, мы все любим Иржи. Он уникальный боец. Он воин, настоящий человек, который не скрывает своих эмоций. Мне нравится его характер, его бойцовский настрой — в нём мне нравится всё. Поэтому было грустно видеть, что так произошло. Я не болел за кого-то одного, но Иржи давно выступает, и я ценю то, что он привносит в этот спорт. Однако в его действиях были недостатки. Когда тебя теснят, нужно грамотно защищаться, а руки у него были опущены. Навахо нанёс ему очень сильный удар. Но над этим нужно работать.

Я не пытаюсь добивать человека, который уже проиграл. Но если ты дерёшься с опасным ударником, способным нокау