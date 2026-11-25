Экс-чемпион ACA в лёгком весе и победитель Гран-при Эдуард Вартанян встретится с россиянином Алексеем Шуркевичем на турнире ACA 211, который состоится 25 декабря в Санкт-Петербурге. Поединок пройдёт в полусреднем весе и получит статус претендентского.

Вартаняну 35 лет, на его счету 28 побед и четыре поражения. В предыдущем бою, состоявшемся в апреле на ACA 202, он победил Узаира Абдуракова удушающим приёмом в третьем раунде.

Шуркевичу 34 года, он выиграл 19 из 25 поединков в ММА. Россиянин выступает в ACA с декабря 2023 года и подходит к встрече с Вартаняном на серии из шести побед. В последнем бою, в июне на ACA 204, он нокаутировал Черси Дудаева техническим нокаутом в первом раунде.