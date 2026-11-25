Бразильский боец UFC Чарльз Оливейра спрогнозировал развитие событий в лёгком дивизионе, предположив, что в ближайшем будущем он может провести реванш с российско-армянским бойцом Арманом Царукяном за вакантный чемпионский пояс.

«Без сомнений, я ещё встречусь с Арманом. Пройдя Диего, я либо пробьюсь, либо сразу выйду на бой с Гейджи за пояс. Потому что у нас есть история, и я собираю больше просмотров. Однако я думаю, что Джастин завершит карьеру. И тогда будет Чарльз Оливейра против Армана за пояс. Да, мы подерёмся за вакантный титул. Судя по словам Гейджи и по всему, что он уже сделал, он может уйти. Если он уйдёт на пенсию, то это Оливейра и Царукян. Если не уйдёт, то это Оливейра против Джастина Гейджи», — приводит слова Оливейры AgFight.