Боец UFC Навахо Стирлинг, недавно нокаутировавший экс-чемпиона полутяжёлого дивизиона Иржи Прохазку и поднявшийся в топ-3 рейтинга, оценил свои перспективы и бросил вызов Магомеду Анкалаеву.

«Я уничтожу Магомеда Анкалаева. Его почему-то не любят — люди, видимо, не хотят, чтобы он снова стал чемпионом. Он первый в рейтинге, поэтому может рассчитывать на титульник. Рано или поздно нам придётся подраться, так что почему бы не сделать это уже сейчас? Когда ты считаешь себя лучшим из лучших, то тебе плевать, с кем драться», — приводит слова Стирлинга Home of Fight.

Навахо 28 лет. Представитель Новой Зеландии дебютировал в ММА в 2019 году. В своём профессиональном рекорде Стирлинг имеет 12 побед, из которых восемь были одержаны нокаутом, и не имеет ни одного поражения.