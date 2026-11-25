Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье высказал мнение о дальнейшей карьере бразильского бойца Алекса Перейры в случае его поражения от россиянина Сергея Павловича.

«Если Алекс Перейра проиграет, он вернётся в полутяжёлый вес. Думаю, он сразу же получит титульный бой. Если у Перейры не получится в тяжёлом весе, никто не будет стоять перед ним в очереди на титул. Перейра сразу же будет драться за пояс. А прямо сейчас главный претендент на пояс – Навахо Стирлинг», — сказал Кормье в видео на своём YouTube-канале.

Поединок Перейры и Павловича запланирован на 12 декабря. Россиянин в последнем бою нокаутировал Таллисона Тейшейру в первом раунде. На его счету 17 побед нокаутом.