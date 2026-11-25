«Теперь я его фанат». Дю Плесси — об отношении к Хокиту после поражения американца от Гана

Чемпион UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси признался, что изменил своё мнение об американце Джоше Хоките после его поединка против французского бойца Сириля Гана.

«Я думаю, он ниже меня ростом, но он просто идёт вперёд. Теперь я его фанат. Он не знает страха и не боится выходить туда и пасть на своём щите. Я всегда могу это уважать», — приводит слова дю Плесси аккаунт Home of Fight в социальной сети Х.

Бой с Ганом на арене «Мэдисон Сквер Гарден» продлился все пять раундов и завершился победой француза единогласным решением судей (48-47). У Сириля теперь 15 побед, два поражения и один бой без результата. У Хокита — 10 побед и одно поражение в ММА.