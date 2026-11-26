Даниэль Дюбуа проведёт защиту титула WBO в бою с Джозефом Паркером 30 января
Чемпион мира по версии WBO в супертяжёлом весе Даниэль Дюбуа проведёт защиту пояса против бывшего обладателя титула Джозефа Паркера. Поединок состоится 30 января в Манчестере, Великобритания.
Для новозеландца этот бой станет первым шансом на титул с 2018 года. Ранее Паркер был отстранён после того, как в его допинг-пробе обнаружили запрещённые вещества, однако в августе 2026 года дисквалификацию сняли.
Расследование UKAD установило, что вещество попало в организм боксёра из-за его нутрициолога, который регулярно употреблял запрещённые вещества во время подготовки к бою. Перед встречей с Дюбуа Паркер проведёт разминочный поединок 28 ноября в Дюссельдорфе.
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