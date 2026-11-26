Российский боксёр Артур Субханкулов поделился историей, как его продолжительная карьера сказывается на отношении других спортсменов к боксу. 27 ноября он проведёт бой за титул чемпиона мира по версии IBF в лёгком весе.

«Было ли такое, что подходили ребята и говорили, что начали заниматься боксом, благодаря мне? Да, было и не раз. Более того, было, что ребята, которые боксировали вместе со мной и завязали с боксом, смотря на меня вернулись обратно. Говорят: смотрим на тебя, ты старше нас и ещё боксируешь, продолжаешь «газовать», у нас мотивация вернулась. То есть подходят не только ребята, которые идут в бокс, а даже те, кто завязал, возвращаются обратно, глядя на меня», — сказал Субханкулов в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.