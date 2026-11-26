Российский боксёр Артур Субханкулов высказался о критике в адрес бывшего чемпиона мира в трёх весовых категориях американца Джервонты Дэвиса.

«Он точно не был переоценённым, да и говорить, что он свой талант разбазарил, тоже рано, я считаю. Всё покажет ринг. Пока он чемпион, боксирует, ни разу не проиграл, поэтому как говорить, что он свой талант разбазарил?

Критика… Люди всегда будут говорить, обсуждать что-либо хорошее или плохое. СМИ подхватывают любую новость, особенно, если за тобой наблюдают, ты звезда. На критику не нужно обращать внимания. Особенно если ты знаешь, что делаешь и для чего. Критика есть критика, она будет в любом случае, даже если ты будешь делать всё идеально», — сказал Субханкулов в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

27 ноября Субханкулов проведёт бой за титул чемпиона мира по версии IBF в лёгком весе.