35-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев ответил на вопрос о возможном переходе в средний вес.

— Рассматриваешь ли возможность перехода в средний вес?

— Есть в голове. Но не такие уж это серьёзные планы. Будет очень тяжело, это вопрос, который не только я решаю. Сядем с командой и посмотрим, — приводит слова Махачева «Матч ТВ».

Свою карьеру в UFC Ислам начал в промежуточном весе поединком с Бобби Грином, затем выступал как представитель лёгкого веса. Два последних боя провёл в полусреднем весе.

На данный момент Махачев идёт на серии из 17 побед в UFC. Всего на счету российского бойца 29 побед и одно поражение. Ислам последний поединок провёл 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии (штат Пенсильвания, США). Его соперником стал ирландец Иэн Гэрри. Противостояние продлилось все пять раундов и завершилось победой Ислама единогласным решением судей.