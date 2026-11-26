Субханкулов: бокс стал больше бизнесом, каждый ищет свою выгоду

Российский боксёр Артур Субханкулов высказался о причинах сокращения числа крупных поединков в профессиональном боксе. 27 ноября он проведёт бой за титул чемпиона мира по версии IBF в лёгком весе.

«Почему стало меньше больших боёв? Потому что бокс стал больше бизнесом. Все промоутерские организации пытаются заработать на своих боксёрах. А звёздные бойцы не хотят проигрывать, избегают боёв и поэтому не получается устраивать ярких поединков. Каждый ищет свою выгоду, хочет максимально заработать и выйти сухим из воды», — сказал Субханкулов в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.