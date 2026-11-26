В социальной сети завирусилось видео фаната UFC, который спустя две недели после драки россиянина Усмана Нурмагомедова и грузина Мераба Двалишвили в отеле Абу-Даби приехал на место происшествия. Мужчина также повторил жест из другого вирусного ролика с Мовсаром Евлоевым.

На первом кадре фанат осматривает холл отеля, где случилась потасовка, — там уже никого нет. Потом он встаёт на место, где стоял Евлоев после поражения от Александра Волкановски, и машет рукой, повторяя жест из вирусного ролика. Подписал видео болельщик так: «Рейс задержали, маленько не успел».

Усман Нурмагомедов отреагировал на публикацию в комментариях: «В следующий раз», сопроводив текст смеющимся смайликом.