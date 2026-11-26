50-летний легендарный российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко рассказал, почему так и не провёл поединок с Броком Леснаром в UFC.

— В чём проблема с UFC, есть ли она вообще и почему вы там не бьётесь? Как относитесь к владельцу UFC Дане Уайту? Он предложил вам бой с Броком Леснаром, но, по словам самого Уайта, вы якобы отказались принимать выгодное предложение. Почему, с вашей точки зрения, пока ничего в этом направлении не получается?

— Почему у нас бой с Леснаром не получился? Потому что, когда мы вели диалог, мне говорили: «UFC — самая крутая организация, все мечтают у нас выступать». И там все UFC, UFC, UFC… Говорю: «Ребят, давайте доделаем. В принципе, гонорар неплохой, но мне хочется, чтобы мои ребята выступили, чтобы вы дали им шанс». На что мне сказали: «Нет, нас интересуешь только ты. А твои ребята вообще не интересуют». Вот и всё.

— То есть в одну сторону?

— Они всегда пытались разговаривать в одну сторону. Поэтому я сказал: «Без ребят ловить нам нечего. Я вернулся для того, чтобы дать им шанс». И в это же время вышел Bellator и сказали: «Мы берём всех твоих ребят. Мы готовы им помогать». Не сразу под чемпионов кидать, а двигать, вести их. И Скотта Кокера я уже знал долгие годы до этого. Это человек, который как он сказал, так и будет. Ребятам дали шанс, они сейчас все чемпионы. Слава богу, — приводит слова Емельяненко ТАСС.