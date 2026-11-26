Южноафриканский боец и бывший чемпион в среднем весе UFC Дрикус дю Плесси заявил, что ирландский атлет Иэн Гэрри разозлил руководство промоушена своим поведением в поединке за титул в полусреднем весе с россиянином Исламом Махачевым.

«UFC действует по-своему, прямо сейчас они бросят против него нескольких убийц. Этот парень [Ярослав Амосов] проиграл только один бой — вот что UFC теперь сделает, потому что Гэрри их разозлил тем титульным боем, определённо, давайте не ходить вокруг да около, он их взбесил, так что теперь они попытаются устроить охоту на него, вот и всё», — сказал дю Плесси на YouTube-канале Fight Forecast.