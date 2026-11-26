Российский боксёр Артур Субханкулов рассказал, почему хочет увидеть поединок Дмитрия Бивола с Дэвидом Бенавидесом.

«С Бенавидесом. Трилогия с Бетербиевым актуальна, потому что у них 1-1, но мне, как боксёру, уже примерно понятно, как и в каком стиле будет проходить этот бой. Ничего нового мы там не увидим, просто кто-то из них выиграет. Но то, как будет проходить бой, уже понятно. Артур будет давить, работать в своей манере, Дима будет много бить, корпус-голова, движение на ногах. А с Бенавидесом было бы интересно посмотреть. Какая тактика, манера, в каком стиле будет работать Бивол, в какой будет форме, каким будет Бенавидес. В общем, этот бой интереснее», — сказал Субханкулов в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.