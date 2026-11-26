Сухраб Магомедов, являющийся тренером бывшего чемпиона UFC в полутяжёлом весе россиянина Магомеда Анкалаева, рассказал, что его подопечный рассчитывает провести следующий поединок в промоушене до начала Рамадана.

«Мы хотели подраться в октябре, потом в ноябре и в декабре. Но организация молчит. То один не соглашается, то другой. Никто не хотел драться. Да, Магомед готов подраться до начала Рамадана», – сказал Магомедов эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

Магомеду Анкалаеву 33 года. Россиянин дебютировал на профессиональном уровне в смешанных единоборствах в 2014 году. А уже с 2018 года Магомед выступает в сильнейшей организации в мире.