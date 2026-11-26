Бывший чемпион UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси планирует вернуться в октагон в феврале 2027 года. Южноафриканец рассказал, что уже согласовал с организацией следующий поединок, а также сообщил, что просил руководство UFC организовать ему реванш с действующим обладателем титула Хамзатом Чимаевым.

«Я сказал, что буду готов драться в феврале. Но мы уже договорились о бое. Мы с UFC пришли к соглашению, и скоро появится важная новость. Да, очень рад наконец-то об этом объявить. Мой следующий бой… Контракт ещё не подписан, но я уже подтвердил своё согласие.

Я имею в виду, что сейчас запросил бой с Хамзатом. Я попросил организовать этот поединок. На данный момент хочу драться именно с ним, но мне сказали: «Нет, сейчас они не хотят этого боя». Я ответил: если они решат организовать этот поединок следующим, я однозначно готов. Ведь Хамзат будет драться уже не с тем же соперником, с которым встречался раньше.

Я бы хотел провести три боя в следующем году. Если мне удастся избежать травм и подраться уже в феврале или марте, а затем выступить на неделе Международной бойцовской недели, это было бы здорово. Насколько мне известно, Дана [Уайт] сказал, что бой [Шона] Стрикленда с [Нассурдином] Имавовым ещё даже не подписан. После моего выступления я, вероятно, получу титульный бой», — рассказал дю Плесси в подкасте Fight Forecast.