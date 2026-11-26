Новозеландский боец Навахо Стирлинг прокомментировал предложение российского полутяжеловеса Магомеда Анкалаева провести поединок в феврале. Стирлинг поблагодарил соперника за интерес, однако заявил, что после насыщенного сезона хочет взять паузу.

«Знаю, что ты не пьёшь, но, чёрт возьми, мне хочется немного выпить. Дай мне отпраздновать этот год. Я ведь дрался практически без остановки. Позволь мне немного насладиться этим. Ничего личного к нему, но у них ведь уже есть главный бой и главный кард, верно?» — сказал Стирлинг в интервью Home of Fight.

При этом новозеландец заявил, что уверен в своих шансах против Анкалаева и хотел бы встретиться с ним, поскольку больше не намерен выбирать соперников с более низким рейтингом.