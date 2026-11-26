Дю Плесси — об Адесанье перед боем с Шарой Буллетом: не думаю, что UFC в нём нуждаемся

Южноафриканский боец и бывший чемпион в среднем весе UFC Дрикус дю Плесси высказался о будущем Исраэля Адесаньи в промоушене перед его поединком с Шарабутдином Магомедовым 5 декабря.

«Он почти на том этапе карьеры, как Андерсон Силва, в конце, когда Андерсон проигрывал бои, но никому не было дела. Его наследие уже было закреплено. Я не думаю, что UFC в нём нуждается. Думаю, фанаты его любят, фанаты любят его стиль, и думаю, он любит этот спорт.

Думаю, если он добьётся той большой-большой победы — возможно, даже после этого боя [с Шарабутдином Магомедовым] — он может объявить о завершении карьеры», — сказал дю Плесси на YouTube-канале Fight Forecast.