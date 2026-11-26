Артур Субханкулов и Энди Крус показали одинаковый вес перед боем за титул IBF

Российский боксёр Артур Субханкулов и кубинец Энди Крус прошли взвешивание перед боем за вакантный титул IBF в лёгком весе — он состоится 27 ноября в Уфе на турнире IBA.PRO 22. Оба показали на весах по 61 кг

Для Круса это будет второй бой за пояс IBF. В январе 2026 года он уступил американцу Раймонду Мураталье большинством судейских решений, а затем одержал досрочную победу над Абрахамом Монтойей. Субханкулов и Крус уже встречались на любительском ринге: в мае 2019 года в Чехии кубинец победил раздельным решением судей.

В соглавном поединке турнира чемпионка Европы 2026 года и четырёхкратная чемпионка России Азалия Аминева проведёт защиту титула WBA Asia в первом полусреднем весе против представительницы ЮАР Нозипхо Белл. Аминева показала вес 62,9 кг, её соперница — 63,5 кг.

Также на турнире выступит финалист чемпионата мира и чемпион России 2021 года Вадим Мусаев. Его соперником станет казахста