Субханкулов: Джошуа раскрученный, но не считаю его очень сильным боксёром

Российский боксёр Артур Субханкулов поделился ожиданиями от возможного противостояния британцев Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри. По мнению спортсмена, фаворитом этого поединка будет Фьюри.

«Да, смотреть, конечно, буду. [Тайсон] Фьюри, думаю, выиграет и всё. Как таковой интриги я не вижу. Джошуа — раскрученный боец, но я не считаю его каким-то очень сильным боксёром, способным выиграть у Фьюри. И Фьюри мне нравится», — сказал Субханкулов в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Сам Субханкулов 27 ноября проведёт бой с кубинцем Энди Крусом за вакантный титул чемпиона мира по версии IBF в лёгком весе. Поединок возглавит турнир IBA.PRO 22 в Уфе.