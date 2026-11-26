50-летний легендарный российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко высказался о том, что так и не выступил в промоушене Даны Уайта Ultimate Fighting Championship (UFC).

— Вы готовы биться?

— Нет, мне уже 50, куда мне биться? Я никогда не зависел ни от Даны Уайта, ни от UFC. Никогда. Моя карьера, слава богу, совершилась вне этой организации. Я бился с бойцами — с чемпионами UFC. И слава богу, их бил, — приводит слова Емельяненко ТАСС.

Емельяненко дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в августе 2000 года, а завершил карьеру в феврале 2023 года. На его счету 40 побед, из которых 31 была одержана досрочно, и семь поражений, один бой был признан несостоявшимся.

Фёдор побеждал таких бойцов, как Марк Коулман, Ренату Собрал, Гэри Гудридж, Кевин Рэндлман, Марк Хант, Мирко Филипович, Тим Сильвия, Андрей Орловский, Антонио Рожериу Ногейра и других.