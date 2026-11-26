Хамзат Чимаев: я не уйду, пока не сломаю их всех

Бывший чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев опубликовал в социальной сети заявление, в котором подчеркнул, что не собирается уступать своё место и намерен одолеть всех соперников.

«Я не уйду, пока не сломаю их всех. И даже не смей пытаться занять мой трон», — написал спортсмен.

Хамзату Чимаеву 32 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2018 году, с 2020-го выступает в UFC. В 2025 году стал чемпионом в среднем весе. Рекорд Борза на профессиональном уровне составляет 15 побед, из которых шесть были одержаны нокаутом, и одно поражение.

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