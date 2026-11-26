50-летний легендарный российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко рассказал о своём отношении к женским боям.

— Как вы относитесь к женскому ММА? Например, к звезде женского ММА Валентине Шевченко.

— Мне попадались бои Валентины. Она очень технически оснащённая и очень грамотно ведёт бои. Она достойна своего титула. Но я не сторонник женского боя. Я уважительно отношусь к спортсменам. Понимаю, какой это колоссальный труд. Но я не сторонник женского ММА, как и многих мужских видов спорта. Так, я не сторонник женской тяжёлой атлетики. Я не сторонник женского бокса. Я не сторонник мужской художественной гимнастики или синхронного плавания. Мне кажется, всё-таки должно быть гендерное разделение в этих видах спорта. Всё должно быть натурально, каждый занимается своим, — приводит слова Емельяненко ТАСС.