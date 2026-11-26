Новозеландский боец UFC Навахо Стирлинг рассказал, что готов использовать борьбу в поединке с бывшим чемпионом полутяжёлого дивизиона Магомедом Анкалаевым. При этом Стирлинг уверен в своих навыках защиты от тейкдаунов.

«Он [Анкалаев] — ещё один боец, за которым я давно слежу. Я определённо считаю, что знаю, как с ним справиться. Очевидно, он разносторонний боец, от него исходит угроза в борьбе. Не многим удавалось успешно использовать борьбу против меня. Но я чувствую, что полностью готов к этому. Если понадобится, я даже сам буду проходить в ноги», — сказал Стирлинг в интервью для Home of Fight.