Александр Волков сразится за чемпионство в тяжёлом весе по джиу-джитсу в ACBJJ

Второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Александр Волков анонсировал своё участие в титульной схватке по джиу-джитсу на турнире организации ACBJJ в декабре.

«Так, ребята, теперь для вас на русском языке. Не зря я надел сегодня рашгард ACBJJ. В Дубае 20 декабря я буду участвовать в грэпплинг-матче, не просто грэпплинг, а грэпплинг-матче за пояс ACBJJ в тяжёлом весе, поэтому приходите, поддержите меня, болейте.

Я пришёл тренироваться, готовиться к турниру. Имя соперника станет скоро известно. Будет ещё один, наверное, или несколько официальных анонсов, поэтому 20 декабря грэпплинг-матч за чемпионский пояс ACBJJ в Дубае. Всех жду», — сказал Волков в видео.