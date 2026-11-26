34-летний российский боксёр-профессионал, выступающий в лёгкой и в первой полусредней весовых категориях, Артур Субханкулов назвал трёх лучших боксёров мира.

«Шакур Стивенсон хорош, Дмитрий Бивол и Наоя Иноуэ», — сказал Субханкулов в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

27 ноября Субханкулов примет участие в знаменательном поединке у себя на родине в Уфе, впервые в истории профессионального бокса чемпионский поединок пройдёт в столице Республики Башкортостан. Соперником уфимского боксёра станет олимпийский чемпион из Кубы Энди Крус. Боксёры выйдут на ринг, чтобы сразиться за чемпионство в лёгком весе IBF.