35-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев опубликовал в социальных сетях видео с тренировки, которую провёл на заснеженной горе на тренажёрах.

На данный момент Махачев идёт на серии из 17 побед в UFC. Всего на счету российского бойца из Махачкалы 29 побед и одно поражение. Свой последний поединок Ислам Махачев провёл 16 августа 2026 года на турнире UFC 330 в Филадельфии (штат Пенсильвания, США). Его соперником стал представитель Ирландии Иэн Гэрри. Противостояние продлилось все пять раундов и завершилось победой Ислама единогласным решением судей.