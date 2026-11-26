50-летний легендарный российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко выступил с критикой в адрес поп-ММА.

— Понятно, что ММА развиваются. Но зачем нам в смешанных единоборствах поп-ММА?

— У нас его, слава богу, нет. Оно есть в Америке. Мне кажется, поп-ММА — это разрушение спорта. Причём не только ММА, но и вообще в принципе единоборств. Потому что какую-то технику они не показывают. Это просто выходят два человека, которые никогда, как правило, не имели к спорту никакого отношения, но у которых, как правило, за какие-то неадекватные поступки огромное количество подписчиков. И вот эти два человека привлекают к этому бою внимание, за что и получают большие деньги.

А, к сожалению, наши чемпионы по боксу, по борьбе зарабатывают гораздо меньше. В разы. А какой-то мальчик, который пил-курил, наколол на лице наколки, вышел и вот за счёт подписчиков привлёк внимание к своему бою, за счёт каких-то мерзких высказываний, — приводит слова Емельяненко ТАСС.