Бывший боец UFC, представляющий Ирландию, Артём Лобов поделился новыми подробностями своего конфликта с членом Зала славы UFC, а также бывшим чемпионом UFC в категории до 70 кг россиянином Хабибом Нурмагомедовым, который произошёл в 2018 году.

«В интервью меня спрашивали о том, что Хабиб называет моего брата петухом на русском языке. Разве я мог промолчать? Разве имел право ничего не сказать? Кем бы я тогда был? Могу получить ещё 20 пощёчин, без проблем, но брата никогда в жизни не дам в обиду. Поэтому я мог это сказать.

Если честно, сначала Хабиб подошёл ко мне один в Нью-Йорке и начал предъявлять претензии. Я спросил его: «Если бы твоего брата кто-то назвал петухом, ты бы промолчал?» Он понял, что я говорю правду, сказал больше ничего не говорить и ушёл.

Но буквально через минуту или две, точно уже не помню, он вернулся с 10 людьми, и у него снова появились какие-то вопросы. Я не понял зачем, если мы уже всё выяснили один на один. Вопросов больше не было, он сам ушёл, так почему теперь, когда с ним 10 человек, они снова появились?

Честно говоря, я растерялся. До этого всё было нормально, мы договорились, он ушёл, а потом вернулся с новыми претензиями. Это моя ошибка, я неправильно себя повёл, надо было ответить. Но получилось как получилось», – сказал Лобов в интервью Магомеду Исмаилову на его YouTube-канале.