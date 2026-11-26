Промоутерская компания RCC Boxing Promotions представила полный кард вечера бокса, в главном событии которого пройдёт поединок между чемпионом мира по боксу по версиям WBA, WBO, IBF и The Ring в полутяжёлом весе россиянином Дмитрием Биволом и временным чемпионом мира в категории до 79,4 кг по версии WBO британцем Каллумом Смитом. Ивент состоится 12 декабря в Екатеринбурге.

Полный кард вечера бокса RCC Boxing:

Главный бой вечера, 12 раундов: Дмитрий Бивол (Россия) vs Каллум Смит (Великобритания).

Соглавный бой вечера за титул регулярного чемпиона мира WBA в категории до 79,4 кг, 12 раундов: Альберт Рамирес (Венесуэла) vs Шарабудтин Атаев (Россия).

Бой за титул IBF Intercontinental в категории до 69,9 кг, 10 раундов: Бахрам Муртазалиев (Россия) vs Хоан Гонсалес (США).

Отборочный бой WBA World в категории до 72,6 кг, 10 раундов: Вадим Туков (Россия) vs Лукас Бастида (Аргентина).

Рейтинговый бой в категории до 79,4 кг, 10 раундов: Денис Савицкий (Россия) vs Кейван Сафари (Иран).

Рейтинговый бой в категории до 61,2 кг, 4 раунда: Руслан Никитин (Россия) vs Магомед Тиновасов (Россия).

Рейтинговый бой в категории до 76,2 кг, 6 раундов: Алмаз Орозбеков (Киргизия) vs Михаил Тарханов (Россия).