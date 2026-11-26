Юджин Берман, являющийся главным тренером зала City Kickboxing, а также бойцов UFC Навахо Стирлинга и Карлоса Ульберга, категорически отверг идею организации поединка между подопечными за титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе, объяснив, почему данный бой невозможен.

«С самого начала существования этого зала мы договорились, что если ты присоединяешься к нашей команде, то должен пообещать не драться со своими одноклубниками. Оба парня знали об этом. Оба парня согласились с этим с самого начала.

Об этом даже речи не шло. Эти ребята прошли вместе огонь и воду. Не было бы Карлоса Ульберга без Навахо Стирлинга. Не было бы Навахо Стирлинга без Карлоса Ульберга.

Новая Зеландия очень маленькая страна, и у нас небольшой спортзал, где есть особая атмосфера. Мы очень сплочены и остаёмся здесь на весь год, потому что у нас и так мало возможностей, ведь мы очень маленькая команда на краю света. Единственный способ добиться успеха — это тренироваться весь год вместе и помогать друг другу становиться лучше. Когда ты находишься в такой среде и упорно трудишься, чтобы совершить невозможное и стать лучшим в мире, между вами возникает очень-очень тесная связь.

Есть вещи поважнее боёв, например, дружба и связь, которая у тебя с кем-то есть. Иногда это гораздо важнее, чем вражда. Это решение, к которому мы не пришли сегодня, — оно было с самого начала», — приводит слова Бермана портал MMAJunkie.