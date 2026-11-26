Боец UFC, представляющий Турцию и выступающий в полусреднем весе, Ислам Дулатов проведёт следующий поединок с представителем Грузии Леваном Чохели на турнире UFC Fight Night 295, который состоится 5 декабря в Саудовской Аравии. Об этом сообщает пресс-служба промоушена.

Фото: Пресс-служба UFC

Ислам выступает в качестве профессионала в смешанных единоборствах с 2019 года. Дулатов имеет в своём профессиональном рекорде 12 побед, из которых восемь были одержаны нокаутом, и одно поражение.

Леван, в свою очередь, дебютировал на профессиональном уровне в 2016 году в грузинской организации GMMAF. Его рекорд в ММА составляет 15 побед и три поражения.