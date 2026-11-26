31-летний кубинский боксёр Энди Крус лестно высказался о России, а также поделился мыслями насчёт предстоящего поединка против непобеждённого россиянина Артура Субханкулова. Их противостояние пройдёт 27 ноября в Уфе, а на кону будет стоять вакантный титул чемпиона мира по версии IBF в лёгком весе.

«Я много раз рад был в России. Это великая страна с отличными боксёрами. Я хорошо готов и ожидаю отличный бой против Артура Субханкулова. У меня было много боёв по любителям, и я, честно говоря, многие из них не помню. Как планирую побеждать? Вера в себя, вера в свою подготовку и слушать свой угол. Что могу сказать своему сопернику? Мы оба готовы. Давай покажем отличный бой», — приводит слова Круса пресс-служба Федерации бокса России.