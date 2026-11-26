Кирилл Корнилов сразится с Амиром Алиакбари на турнире АСА в декабре

Первый номер рейтинга АСА в тяжёлом весе россиянин Кирилл Корнилов проведёт следующий бой против представителя Ирана Амира Алиакбари, он состоится на турнире АСА 211 в Санкт-Петербурге. Ивент пройдёт 25 декабря. Об этом сообщает пресс-служба промоушена.

Фото: Пресс-служба АСА

Рекорд Амира Алиакбари в ММА составляет 16 побед, из которых 11 были одержаны нокаутом, и пять поражений. Дебют бойца на профессиональном уровне в смешанных единоборствах состоялся 31 октября 2015 года на турнире Full Metal Dojo.

Рекорд Кирилла Корнилова в профессиональных ММА составляет 21 победу (21 нокаутом), три поражения, а один бой закончился ничьей. Дебют Кирилла состоялся 14 августа 2019 года.