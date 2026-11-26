Бывший чемпион UFC в полусреднем весе американец Тайрон Вудли призвал руководство промоушена лишить действующего обладателя титула UFC в категории до 77 кг россиянина Ислама Махачева пояса из-за его отказа драться с бразильцем Карлосом Пратесом на турнире UFC 336 в Торонто.

«Как чемпион ты не должен сидеть сложа руки. В UFC не так много звёзд, чтобы ты мог просто сидеть и ждать, особенно если тебя толком никто не знает. Тебе необходимо сражаться с каждым засранцем, который подвернётся. В каждом своём титульном поединке я дрался, будучи травмированным. Если же у тебя нет травмы, то кем ты себя возомнил, чтобы отказываться? И ты также сбежал от Топурии в другой дивизион. Теперь удерживаешь дивизион в заложниках. Отберите у него пояс.

Я порвал верхнюю губу в бою с Демианом Майей. Мне сделали операцию в декабре, и я сказал Дане: «Дай мне в общей сложности шесть месяцев». Это шесть-восемь месяцев только на реабилитацию, а потом ещё на тренировки. Я сказал: «Дай мне в общей сложности шесть месяцев, чтобы я смог выйти на бой с Колби в Чикаго». Когда меня подписали на бой с Джонни Хендриксом, я принимал препараты, разжижающие кровь. Я провёл весь тренировочный лагерь на этих препаратах, потому что у меня в икре образовался чёртов тромб, но я знал, что смогу его победить. Полусредний дивизион легендарен. Это дивизион Жоржа Сен-Пьера. Передайте эти слова Махачеву», – приводит слова Вудли портал MMAJunkie.