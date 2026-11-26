Пятый номер рейтинга UFC в категории до 84 кг бразилец Кайо Борральо поделился мнением относительно предстоящего поединка между россиянином Сергеем Павловичем и бразильцем Алексом Перейрой, который станет соглавным событием турнира UFC 335. Ивент пройдёт 13 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

«Все, кто видят Поатана вблизи, размеры его рук, локтей, коленей, ступней… У него крупное костное строение, возможно, он всё ещё набирает вес. Не могу с точностью сказать, уделял ли он этому приоритетное внимание или нет. Но Алекс может нокаутировать кого угодно, в любом весе.

Каннонье нокаутировал своего противника, когда выступал в тяжёлом весе. Так по