Чарльз Оливейра заявил, что Бразилия одержала бы победу над Дагестаном в турнире по ММА

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), а ныне обладатель титула BMF бразилец Чарльз Оливейра высказался насчёт гипотетического противостояния между бразильскими и дагестанскими бойцами ММА.

— Если бы прошёл турнир между Бразилией и Дагестаном, в котором от каждой стороны выступили бы по одному бойцу в каждой весовой категории, то кто бы победил?

— Даже не хочу об этом говорить, потому что люди начинают обрывать интервью и возмущаться. Победила бы точно Бразилия, — сказал Оливейра в интервью порталу Complex.

У Оливейры в профессиональном рекорде в ММА 37 побед, из которых 32 были одержаны досрочно, 11 поражений, а один поединок был признан несостоявшимся.