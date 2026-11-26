Второй номер рейтинга UFC в категории до 120 кг россиянин Александр Волков предположил, кто бы победил в гипотетическом противостоянии между ним и бывшим обладателем чемпионского пояса UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе американцем Джоном Джонсом.

— В праймовой форме кто бы одержал победу в поединке — ты или Джон Джонс?

— Джон Джонс. Он величайший боец в истории ММА. Я никогда не бился с ним, но, конечно, хотел бы этого. Я верю, что могу его победить. Тем не менее если рассуждать с точки зрения фаната, то выберу [победителем] Джона, — сказал Волков в интервью DAZN.

У Волкова в профессиональном рекорде 41 победа, в том числе 24 нокаутом, и 11 поражений. Спортсмен является бывшим чемпионом ММА-организаций Bellator (2012 год) и M-1 Challenge (2016 год). В качестве профи в смешанных единоборствах Драго дебютировал в 2009 году.