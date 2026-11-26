Кайо Борральо раскрыл, когда и против кого хотел бы провести следующий бой в UFC

Пятый номер рейтинга UFC в категории до 84 кг бразилец Кайо Борральо рассказал, когда и против кого хотел бы провести следующий поединок в промоушене.

«Думаю, сейчас я заслуживаю соперника высокого уровня. Любой боец ​​из топ-5, даже из топ-10 мне бы подошёл. Я хочу вернуться в конце февраля или в марте, примерно в это время. Предпочтение отдаю Дрикусу. Я уже около пяти раз вызывал его на бой в послематчевых интервью. Думаю, наши стили очень хорошо сочетаются, и я считаю, что смогу его нокаутировать. Могу нанести несколько хороших ударов и навязать свою игру», — приводит слова Борральо портал Super Lutas.