Бывший претендент на титул UFC в тяжёлом весе американец Джош Хокит отреагировал на новость о том, что чемпион UFC в полутяжёлом весе новозеландец Карлос Ульберг не будет драться со своим одноклубником, а также непобеждённым бойцом UFC соотечественником Навахо Стирлингом, намекнув на готовность спуститься в категорию до 93 кг и вклиниться в титульную гонку.

«Мне придётся спасти и этот бомжатский дивизион. Вы знаете, кому звонить», – написал Хокит на своей странице в социальной сети Х.

Рекорд Джоша Хокита в профессиональных ММА составляет 10 побед, из которых шесть были одержаны нокаутом, и одно поражение. Профессиональный дебют Хокита состоялся 7 октября 2023 года на турнире Bellator 300.