Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе бразилец Карлос Пратес признался, что за бой с непобеждённым бойцом UFC эквадорцем Майклом Моралесом получит высокий гонорар, а также в очередной раз обвинил чемпиона UFC в категории до 77 кг россиянина Ислама Махачева в уклонении от поединка с ним. Противостояние Карлоса и Майкла состоится 30 января на турнире UFC 336, а на кону будет стоять временный пояс чемпиона в полусреднем весе.

«Я рад, но не думаю о деньгах. Конечно, финансы — это хорошо, но, если ты выполняешь свою работу действительно хорошо, деньги всё равно придут к тебе. Я думаю о титуле, хочу завоевать его. Для меня пояс временного чемпиона не является настоящим. В этом всё дело. Конечно, хочу взять пояс и привезти его к себе домой, потому что это будет частью награды. Упорно работаю ради этого, и, если дерусь за временный титул, это не моя вина. Это вина Ислама, потому что он говорил, что хочет драться, оставаться активным и бла-бла-бла, а теперь он избегает меня. Но, конечно, это не настоящий пояс», — приводит слова Пратеса портал MMAJunkie.