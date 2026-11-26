Боец UFC, выступающий в тяжёлом весе, бразилец Джонни Уокер поделился мнением относительно предстоящего поединка между россиянином Сергеем Павловичем и бразильцем Алексом Перейрой, который станет соглавным событием турнира UFC 335. Ивент пройдёт 13 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

«Не знаю, братан, потому что Павлович реально входит в топ-5. Но всё возможно, поскольку я тренируюсь с тем, кто побил Павловича, с Александром Волковым. Знаю, что у меня есть сила вырубать этих парней, потому что я тренировался с Волковым и чувствовал эту мощью. Знаю, что могу выдержать удар. Он мой спарринг-партнёр.