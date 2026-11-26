Джонни Уокер: Волков был расстроен тем, что не получил бой за титул UFC. Но я помогу ему

Боец UFC, выступающий в тяжёлом весе, бразилец Джонни Уокер рассказал, что его спарринг-партнёр, а также второй номер рейтинга UFC в категории до 120 кг россиянин Александр Волков был опечален решением промоушена не предоставить ему бой за титул UFC, однако отметил, что собирается помочь ему добиться поединка за пояс.

«Он был очень расстроен [тем, что не получил следующий шанс побороться за титул чемпиона в тяжёлом весе]. Но что есть, то есть. Нужно продавать бои. Это развлекательный бизнес. Вам нужно лучше говорить по-английски, привлекать внимание людей и не просто быть хорошим бойцом. Вам также нужно заинтересовать людей просмотром своих поединков. Но я собираюсь дать Волкову несколько советов, потому что он теперь мой друг, так что, надеюсь, я смогу ему помочь», — приводит слова Уокера портал talkSPORT.