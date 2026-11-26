Бывший двукратный претендент на титул UFC в полусреднем весе американец Хорхе Масвидаль поделился мнением относительно предстоящего поединка между россиянином Сергеем Павловичем и бразильцем Алексом Перейрой, который станет соглавным событием турнира UFC 335. Ивент пройдёт 13 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

«Не знаю, что сказать о Павловиче, чувак… Он страшный, у него есть скорость, физическая мощь, и это пугает, особенно на ближней дистанции. Так что для Перейры это страшный вызов. Мне кажется, я знаю, как Алекс может победить его. Ему стоит сделать акцент на лоу-киках, это заставит Павловича гадать, что он затевает. Но если Алекс допустит ошибку, то он вернётся в полутяжёлый вес», — сказал Масвидаль в видео на YouTube-канале FULL SEND MMA.