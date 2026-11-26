36-летний действующий обладатель титула UFC в категории до 120 кг француз Сириль Ган высказался насчёт поединка с американцем Джошем Хокитом. Их противостояние состоялось 15 ноября в Нью-Йорке на турнире UFC 334 и завершилось победой Сириля единогласным решением судей.

«Есть бои, которые оставляют след на всю жизнь, и этот бой заставил меня зайти очень далеко. Добраться до самого предела, когда ты уже даже не знаешь, осталось ли у тебя хоть что-то в запасе.

Три месяца подготовки. План на бой, проработанный до мельчайших деталей. И за несколько минут всё рушится. С этого момента больше нет никакого плана. Никаких расчётов. Только ты, твоя сила духа и внутренний голос, который говорит тебе не сдаваться.

И тогда ты начинаешь искать силы где-то глубоко внутри. Даже когда тело уже начинает говорить: «Хватит!» В этот момент ты уже даже не ищешь нокаут. Настоящий бой идёт с самим собой. Сила духа сделала своё дело, опыт сказал своё слово, а решимость довершила начатое.