Член Зала славы UFC, бывший чемпион UFC в среднем весе, а ныне штатный аналитик лиги американец Крис Уайдман назвал фаворита в предстоящем поединке между 32-летним популярным российским бойцом UFC, выступающим в среднем весе, Шарабутдином Магомедовым, более известным как Шара Буллет, и экс-обладателем титула UFC в категории до 84 кг нигерийцем Исраэлем Адесаньей. Их противостояние состоится 5 декабря на турнире UFC Fight Night 295 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

«Это интересный поединок. На мой взгля